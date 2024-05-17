vivo Y200 标准版手机现身电信终端产品库：骁龙 6 Gen 1、可选 8/12GB RAM

IT之家 5 月 17 日消息，vivo 将于 5 月 20 日 14:30 发布 Y200 系列新机，这次 Y200 系列会有 Y200、Y200 GT、Y200t 三款产品，其中标准版“Y200”新机已经现身中国电信终端产品库，该机型号为 V2343A，配备 8/12GB RAM 及 128GB / 256GB 存储空间，提供繁花、赤橙、皓夜 3 种配色。

IT之家查询电信终端产品库信息获悉，vivo Y200 手机基础信息如下表所示，不过价格需要以最终发布会公布的信息为准：

版本 8GB + 256GB 8GB + 128GB 12GB + 256GB 12GB + 512GB 零售价格 1999 元 1799 元 2199 元 2499 元 屏幕尺寸 6.72 英寸 前置摄像头 800 万像素 后置摄像头 5000 万像素 + 200 万像素 RAM 8GB 8GB 12GB 12GB ROM 256GB 128GB 256GB 512GB

电信页面同时显示，vivo Y200 重 187 克，拥有 164.36 mm × 74.75mm × 7.61mm 的机身尺寸，采用 6.72 英寸屏幕，搭载高通骁龙 6 Gen 1（SM6450）处理器，内置 6000 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。

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