小米 Redmi 13C / 13R 5G 手机推送基于安卓 14 的澎湃 HyperOS 首个正式版内测

IT之家 5 月 17 日消息，Redmi 13C 5G 与 Redmi 13R 5G 两款手机现已陆续推送澎湃 HyperOS 正式版内测，基于安卓 14，版本号为 1.0.1.0.UGQCNXM。
Redmi 13C 5G 搭载天玑 6100 + 处理器，配备 5000mAh 电池，采用 5000 万像素主摄，支持侧边指纹识别，4GB+128GB 版本发布时价格为 799 元，目前售价 699 元。
Redmi 13R 5G 同样搭载天玑 6100 + 处理器，为 Redmi 13C 5G 的运营商定制版本，4GB+128GB 版本售价 999 元，目前小米官网无货。
IT之家附主要更新内容如下：
底层重构
小米澎湃 OS 底层重构，发挥卓越的硬件性能；
关键任务识别染色技术，根据任务重要程度动态管控资源分配，更强性能更低功耗；
超低功耗渲染框架，提升续航能力并提供更流畅的动画效果；
焕新存储技术，减少存储碎片化，让您久用如新；
智能选网能力升级，弱网环境网络更流畅；
跨端智联
Xiaomi HyperConnect 跨端互联框架，让设备高效连接，极致协同；
全新融合设备中心，所有设备动态实时组网，在控制中心即可查看并操控周围设备；
跨设备体验全面升级，支持跨设备调用摄像头、屏幕、通信等多种硬件能力；
应用、音视频、剪贴板等数据和服务，支持在多设备间自由流转全域安全；
全域安全
面向设备互联的安全隐私架构；
设备间通过 TEE 相互校验安全，数据传输硬件级加密跨端隐私体系，包含互联权限管理、互联行为提醒和互联行为记录。
生命感美学
面向全球化的生命感美学，营造出细腻舒适的视觉和轻盈连贯的动效，多元融合的表达式带来全新的系统美学体验；
全新动效语言，带来轻盈连贯的全局动效体验；
生命力色彩系统，富有生命气息的自然色，让界面焕然一新；
统一的系统字体，为全球而设计；
全新天气设计，实时气象引擎创造超现实的视觉体验；
全局焦点通知体系，动态展示关键信息变化；
全新艺术锁屏，让你的每张照片都变成海报，更有动态玻璃材质，亮屏瞬间精美绝伦；
桌面图标设计升级，色彩造型全面焕新；
重构多任务窗口管理，统一交互，高效易用。
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