小米 Redmi 13C / 13R 5G 手机推送基于安卓 14 的澎湃 HyperOS 首个正式版内测

IT之家 5 月 17 日消息，Redmi 13C 5G 与 Redmi 13R 5G 两款手机现已陆续推送澎湃 HyperOS 正式版内测，基于安卓 14，版本号为 1.0.1.0.UGQCNXM。

Redmi 13C 5G 搭载天玑 6100 + 处理器，配备 5000mAh 电池，采用 5000 万像素主摄，支持侧边指纹识别，4GB+128GB 版本发布时价格为 799 元，目前售价 699 元。

Redmi 13R 5G 同样搭载天玑 6100 + 处理器，为 Redmi 13C 5G 的运营商定制版本，4GB+128GB 版本售价 999 元，目前小米官网无货。

IT之家附主要更新内容如下：

焕新存储技术，减少存储碎片化，让您久用如新；

全新融合设备中心，所有设备动态实时组网，在控制中心即可查看并操控周围设备；

面向全球化的生命感美学，营造出细腻舒适的视觉和轻盈连贯的动效，多元融合的表达式带来全新的系统美学体验；

全新动效语言，带来轻盈连贯的全局动效体验；

生命力色彩系统，富有生命气息的自然色，让界面焕然一新；

统一的系统字体，为全球而设计；

全新天气设计，实时气象引擎创造超现实的视觉体验；

全局焦点通知体系，动态展示关键信息变化；

全新艺术锁屏，让你的每张照片都变成海报，更有动态玻璃材质，亮屏瞬间精美绝伦；

桌面图标设计升级，色彩造型全面焕新；