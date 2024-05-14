12+256G 京东 2799 元：小米 13 手机百亿补贴 6 期免息

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作者： 一乖

京东自营小米 13 手机现已开启百亿补贴，12+256G 版上市价 4599 元，今日仅需 2799 元 + 6 期免息：

小米 13 采用高亮金属直立边框，搭载超窄边直屏，拥有旷野绿 、远山蓝、黑 、白四款配色。

整机厚度 7.98mm，重量 189g。

小米 13 搭载 6.36 英寸定制超窄视觉四等边柔性直屏，配备 1.61mm 超窄边，93.3% 大屏占比，采用 E6 发光材质，峰值亮度 1900nit，功耗降低 22%，支持全局 120Hz 高刷，应用还能逐一单独设置，还支持 DC 调光。

性能方面，小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

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