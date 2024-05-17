SpaceX 星舰再战苍穹，未来 3-5 周内进行第 4 次试飞

IT之家 5 月 17 日消息，SpaceX 公司今天通过官方账号发布推文，表示已经将星舰 29（Starship 29）架设在超级重型助推器 11（Super Heavy Booster 11）之上，可能会在未来 3-5 周时间里进行第 4 次试飞。

SpaceX 公司计划未来几天对火箭进行各项测试，其中包括全面的湿式彩排（Wet Dress Rehearsal），期间会加满燃料并测试所有地面系统，最大程度减少发射时遇到的问题。

SpaceX 公司仍在等待联邦航空管理局颁发发射许可证，IT之家此前报道，马斯克预估 SpaceX 星舰大概在未来 3 到 5 周内进行第 4 次试飞。

星舰 29 目前已经完成了两次静态点火，而 11 号超重型助推器的 33 个猛禽发动机已经完成了一次静态点火。SpaceX 可能会在这两枚火箭堆叠在一起时进行一次旋转素烧甚至静态点火测试。

这些测试完成后，SpaceX 可能会拆除这两枚火箭的堆叠，并可能将它们运回生产基地进行最后的准备工作。

SpaceX 星舰此前已经进行了三次试飞活动。

第一次试飞中，星舰未能与其第一级助推器分离并开始翻滚，在升空不到四分钟后 SpaceX 引爆了火箭。

第二次试飞中，星舰在飞行约 2 分钟 40 秒后成功与超级重型助推器分离，但超级重型助推器随后在空中发生巨大爆炸。

第三次试飞于北京时间 3 月 14 日举行，试验火箭从得州博卡奇卡的星际基地发射升空，比前两次飞得更高更快，也是第一次达到轨道速度。

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