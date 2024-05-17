比预期活跃，木卫二高清图像公布

IT之家 5 月 17 日消息，美国宇航局（NASA）近日在《JGR Planets》期刊上发表相关研究，基于“朱诺号” 2022 年 9 月 29 日拍摄的木卫二照片，支持了木卫二南北两极的冰壳已不复存在的理论。

“朱诺号”主要通过“朱诺相机”（JunoCam）拍摄图片，2022 年 9 月 29 日“朱诺号”飞掠木卫二，在距离 355 公里（220 英里）的高度拍摄了 4 张这颗冰冷卫星的照片。

在飞掠期间，“朱诺号”上的恒星参照装置（SRU）也辅助拍摄了一张木卫二夜景的图像，SRU 主要用于对微弱恒星成像。

SRU 发现了一个不寻常的地貌，因其形状而被昵称为“鸭嘴兽”（The Platypus）。从形式上讲，它被称为 "混沌地形"--由冰块、山脊、驼峰和红褐色斑点组成的杂乱地形。行星科学家怀疑，这些区域可能是含盐液体渗入地表，部分融化冰壳的区域。

“鸭嘴兽”非常巨大，面积为 37 公里乘 67 公里（23 英里乘 42 英里）。由于木卫二冰冷的表面往往会在很短的地质时间跨度内变得平滑，抹去陨石坑等表面特征，因此“鸭嘴兽”是木卫二卫星上最年轻的特征之一。

在鸭嘴兽以北 50 公里（31 英里）处可能有更令人兴奋的地貌：一组双脊，两侧是表面的暗斑。这种地貌以前在欧罗巴的其他地方也曾出现过，据说是水蒸气羽流的发源地，这些水蒸气羽流喷向太空，高度可达 200 公里（120 英里）。

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。