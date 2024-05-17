天翼云平板电脑、中国电信 AI 便携式学习机等“AI + 终端”新品发布

IT之家 5 月 17 日消息，天翼终端今日（5 月 17 日）召开新品发布会，推出天翼云平板电脑、中国电信 AI 便携式学习机以及中国电信 FTTR-B 等一系列“AI + 终端”产品。

IT之家附产品信息如下：

天翼云平板电脑

天翼云平板搭载联发科八核处理器（具体型号暂未公布），采用全金属机身设计，机身厚度为 7.65mm，重量约 490g，配备 11 英寸 IPS 显示屏，分辨率为 1920 × 1200。

天翼云平板电脑支持云端 / 本地双模式切换，内置翼小天 AI 助手，增加 AI 专业应用功能，同时提供蓝牙键盘选配，官方称可实现“PC 级”操作体验。

AI 便携式学习机

官方称，中国电信 AI 便携式学习机为中小学生及家长打造，支持英语、数学、语文全科辅导，具备上下文语义联系能力，能进行成语接龙、猜谜语、讲故事、辩论等游戏。

AI 便携式学习机重量仅为 70 克，配备了 3.7 寸墨水屏，支持通话、短信、定位、支付等功能。官方称该学习机一次充电通话可达 6 小时，待机可达 120 小时。

中国电信 FTTR-B

此次发布会，中国电信还带来了 FTTR-B 商企全光组网终端，它包括主网关（分为标准版和专业版）、从网关、有源分光器和光电复合缆等组件。

其中标准版主网关金属机身，支持 WiFi6 和 2.5G 以太端口；专业版增加 5G 和 AI 模组，支持 4K 视频解码。

此外，中国电信 FTTR-B 支持万兆接入和全光组网技术，具有低延迟的特性。主从网关配备 2.5GE 接口，具备 EasyMesh 无缝漫游功能；产品还采用光电复合缆供电设计，安装便捷性得到提升。

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