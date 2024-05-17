开中国车企“重组”先河？消息称高合获 10 亿美元投资，正重建、复产

IT之家 5 月 17 日消息，据车媒“电车场”报道，高合汽车的母公司 —— 华人运通，已经于 5 月 10 日与汽车投资咨询平台 iAuto 在香港签署了全面战略合作协议。

iAuto 由涉猎金融、投资和咨询服务的专业人士共同创立，在汽车行业拥有广泛的专业知识。iAuto 还拥有大量技术储备，在清洁能源车辆动力总成和电机系统领域拥有国际专利。

双方的合作范围包括且不限于完成销售订单的生产协同、股权并购、技术合作、品牌和国际销售对接、供应链与生产制造的相关整合等。iAuto 将全力支持高合汽车复工复产，在其财政、技术和相关资源的支持下，高合汽车已经开始重建团队，并有序恢复生产。

报道指出，iAuto 在相关投资机构的担保下，计划投资 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72.2 亿元人民币），作为华人运通重组第一轮的专项资金，双方的目标是在 2024 年上半年财报公布前完成交易。

高合汽车相关负责人表示，“双方合作的具体信息以官宣内容为准，更多信息请关注官方渠道的发布；这段时间，感谢大家的关心，我们一直在努力，不断推进相关工作”。

报道还称，双方之间的合作也助于开发新的交通和发电方式，最终实现华人运通的企业目标，彻底改变人们的通勤方式。双方之间的合作将为中国汽车产业的重组开创先河，实现“促进企业有效重组、化解产能过剩、优化营商环境”等政策在各个城市的成功落地。

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