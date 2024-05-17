曜越在日发布初音未来联名版 Neros Pro RGB 鼠标及 M700 Extended 鼠标垫

IT之家 5 月 17 日消息，曜越 Thermaltake（Tt）今日在日本市场发布两款新的初音未来联名产品，分别为 Neros Pro RGB 鼠标及 M700 Extended 鼠标垫。

两件外设均以画师 maple 绘制的插图作为主题。

Neros Pro RGB 鼠标联名版整体采用初音未来主题配色的外壳和按键设计，鼠标尾部印有初音未来标志性的“01”符号。

该有线鼠标采用人体工学右手设计，鼠线分离结构，除常规按键外还有 2 个左侧键。其搭载 1680 万色 RGB 灯珠，预设 6 种灯效。

Neros Pro RGB 鼠标初音未来联名版搭载 PMW3327 光学传感器，DPI 达到 12400DPI，支持 1000Hz 回报率，左右键点击寿命 1000 万次。

M700 Extended 鼠标垫初音未来 2024 版印有联名插图，该鼠标垫长 900mm 宽 400mm，厚度则为 4mm，背面采用防滑橡胶材质。

这两款产品将于 6 月 7 日正式发售，Neros Pro RGB 鼠标联名款含税定价 9980 日元（IT之家备注：当前约 464 元人民币），M700 Extended 鼠标垫初音未来 2024 版则为 5980 日元（当前约 278 元人民币）。

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