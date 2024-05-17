星途就瑶光爆漆问题致歉：承诺提供终身质保，为 5 月 15 日前生产的车免费保养一次

IT之家 5 月 17 日消息，前段时间有车主反馈称星途瑶光后排车门爆漆存在质量问题，车门内侧油漆爆漆，包括但不限于主驾、副驾部分。

星途汽车星途营销中心总经理黄招根今日就近期车主提到的瑶光油漆问题发布致歉信，表示已经制定解决方案，确保从即日起生产的产品不会再出现类似的现象。

此外，星途汽车承诺将对此现象提供终身质保服务，并给所有 2024 年 5 月 15 日之前生产的瑶光用户另外赠送价值 350 元人民币的免费基础保养一次。

IT之家附致歉信原文：

近期，我们注意到有部分用户反映瑶光车型存在车门内板漆面褶皱的情况，我们理解这不仅影响了您的车辆美观，也给您带来了心理上的不适。对此，请允许我们表达深深的歉意，并承诺将全力以赴解决这一问题。

收到用户反馈后，我们立即成立专项工作组，对问题现象进行调查、分析并制定解决方案。现已查明，产生此现象的重要原因是：为了提升车身的防腐性能，瑶光 车 门内 板采用了锌镁铝 材料，对比普通的镀锌材料，车身的防腐性能有着明显的提 升 ，但由于此种新材料对油漆喷涂工艺要求较高，在执行工艺过程中，可能存在不到位的现象，导致部分车门内板包边位置油漆出现局部褶皱。经公司专家分析此现象不影响车辆的任何功能。

我们的专家团队已在 5 月 15 日前改进了相关零部件的涂装工艺，确保从即日起生产的产品不会再出现类似的现象。如果用户发现自己的车辆有此现象，且对此内部的外观不能接受，可以去星途授权的经销商免费检查处理。星途汽车郑重承诺，将对此现象提供终身质保服务。并给所有 2024 年 5 月 15 日之前生产的瑶光用户另外赠送价值 350 元人民币的免费基础保养一次。

我们始终秉承以客户为中心的理念您的满意是我们的至上追求。此次门内板油漆褶皱现象给您带来的不便我们再次深感歉意，并感谢您对我们的理解和支持如您有任何疑问可以通过星途官方客服电话：400-002-2000 向我们反馈。我们将持续为用户提供高端品质服务，欢迎用户朋友们监督。