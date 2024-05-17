微软碳中和目标遇阻，大量建设数据中心致碳排放飙升

IT之家 5 月 17 日消息，微软曾在 2020 年初雄心勃勃地宣布，不仅要在 2030 年实现碳负排放，还要在 2050 年前抵消自公司成立以来产生的所有碳足迹。然而，这条通往碳负排放的道路似乎并不平坦。

图源 Pixabay

本周，微软发布了 2024 年度的环境可持续发展报告。报告指出，微软为云计算和人工智能服务而新建数据中心的行为导致其间接碳排放大幅上升。

IT之家注意到，微软总裁 Brad Smith 表示，与 2020 年相比，公司在 2023 财年的直接运营排放（范围一和范围二排放）确实下降了 6.3%。

然而，这一降幅却被间接排放（范围三排放）的巨幅增长所抵消。与 2020 年相比，2023 财年的范围三排放增长了惊人的 30.9%。Smith 写道，直接排放和间接排放的综合排放量在 2023 财年比 2020 年增长了 29.1%。

“范围三排放的上升主要来自数据中心建设过程中使用的建筑材料和硬件组件（例如半导体、服务器和机架）的隐含碳，” Smith 指出，“作为不断扩展数据中心的领先云服务商，我们面临着独特的挑战。但更重要的是，这也反映了世界在开发和使用更绿色的混凝土、钢材、燃料和芯片方面亟待克服的难题。这些都是我们范围三排放挑战的主要驱动因素。”

Smith 补充说，微软现已启动了一项全公司范围的举措，旨在降低范围三排放，新政要求微软的主要供应商在 2030 年之前使用完全无碳的电力来交付微软的产品和服务。

众所周知，许多数据中心都需要大量的水来冷却庞大的服务器集群。Smith 本周表示，微软最新设计的数据中心将完全不依赖水来进行冷却。这些举措能否帮助微软在短短六年内实现碳负排放目标，让我们拭目以待。

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