动视成立 Elsewhere 工作室，酝酿全新游戏 IP

IT之家 5 月 17 日消息，动视（Activision）近日发布新闻稿，宣布将会在波兰首都华沙成立一个新的游戏开发工作室，名为 Elsewhere Entertainment。

Elsewhere 工作室将负责开发一款“基于叙事的、重新定义类型的全新 AAA IP 游戏”。IT之家翻译官方新闻稿部分内容如下：

Elsewhere Entertainment 是一家从零开始建立的独立工作室，致力于营造一个能够激发大胆、多样化创意的环境。

团队的基本使命是鼓励每个人进行创造性的探索和合作，以打造一个具有持久影响力的特许经营项目，使其远远超越游戏的范畴。