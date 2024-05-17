动视成立 Elsewhere 工作室，酝酿全新游戏 IP

IT之家 5 月 17 日消息，动视（Activision）近日发布新闻稿，宣布将会在波兰首都华沙成立一个新的游戏开发工作室，名为 Elsewhere Entertainment。
Elsewhere 工作室将负责开发一款“基于叙事的、重新定义类型的全新 AAA IP 游戏”。IT之家翻译官方新闻稿部分内容如下：
Elsewhere Entertainment 是一家从零开始建立的独立工作室，致力于营造一个能够激发大胆、多样化创意的环境。
团队的基本使命是鼓励每个人进行创造性的探索和合作，以打造一个具有持久影响力的特许经营项目，使其远远超越游戏的范畴。
动视在新闻稿中没有透露具体的团队成员姓名。不过，新闻稿称，这些开发人员曾参与过《最后生还者》、《神秘海域》、《巫师》和《赛博朋克 2077》（CD Projekt RED）、《命运》（Bungie）和《汤姆克兰西：全境封锁》（Tom Clancy's The Division）以及《孤岛惊魂》（育碧）等游戏的开发。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。