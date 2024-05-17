微信视频号：严厉打击汽车行业低俗擦边营销行为

IT之家 5 月 17 日消息，IT之家从“微信珊瑚安全”公众号获悉，为打造清朗网络空间，维护绿色健康的平台环境，微信视频号严厉打击各类违规问题。

《关于打击汽车行业低俗擦边营销行为的公告》称，近日，平台通过日常巡查和用户投诉发现，个别主播在直播间介绍汽车相关信息和发布汽车行业营销内容时，通过低俗擦边行为来博取眼球、吸引流量，这一行为破坏了平台健康生态，也对用户体验造成不良影响，对于存在违规行为的主播，平台将进行从严处罚，处罚手段包括但不限于警告提醒、限流、掐断直播、禁播、扣除信用分等。今年以来，平台累计处置 1191 个违规直播间，并视违规情况，根据平台规则对账号进行处置。

公告称，微信视频号直播倡导健康、自然、积极向上的理念，鼓励广大主播在平台创作优质内容，在直播过程中，请主播不要穿着过分暴露的衣裙，避免刻意将镜头聚焦于个人的身体隐私部位。如果用户在观看视频号直播的过程中，发现相关的违规行为，可通过【直播间右上角“分享”按钮-投诉】进行投诉，平台将会第一时间核实处理。

公告还称，请主播严格遵守《微信视频号运营规范》及《微信视频号直播行为规范》等平台规范协议约定的要求，共建绿色直播环境。

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