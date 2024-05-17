英特尔 Ponte Vecchio GPU 仍在云上可用，下代 Falcon Shores 功耗有望达 1500W

IT之家 5 月 17 日消息，英特尔近日向德媒 ComputerBase 和 Hardwareluxx 发布声明，表示 Ponte Vecchio GPU 仍将以云资源的形式在英特尔开发人员云上提供。

英特尔在公告中称：

为了满足企业对 AI 日益增长的需求，我们专注于利用英特尔 Gaudi AI 加速器久经考验的性能优势和具有竞争力的价格，实现其快速扩展。 英特尔至强仍然是 HPC 解决方案的主机 CPU 选择，我们的数据中心 GPU Max 仍可在英特尔开发者云上使用。 这种方式将为开发人员和生态系统为 Falcon Shores 铺平道路。Falcon Shores 是我们用于 AI 和 HPC 的下一代 GPU，它将利用数据中心 GPU Max 的基础 —— Xe IP 架构。

英特尔实际上并没有正面回应外媒 ServeTheHome 所称的“Ponte Vecchio GPU 已进入停产流程”，尤其是实体产品是否继续发货这一核心问题。

作为英特尔的第一款数据中心 GPU，Ponte Vecchio 具有强大的性能。

但该芯片也由于其过于复杂的超多模块结构饱受诟病：大量高级封装的使用不仅意味着产能不足、成本高昂，也拖累了 Ponte Vecchio 的能效比。

英特尔此前选择在数据中心 GPU 产品线上跳过较 Ponte Vecchio 简化不少的 Rialto Bridge，直奔融合 Xe GPU 架构和 Gaudi AI 加速器架构的 Falcon Shores。

Falcon Shores 计划于明年推出。ComputerBase 称其了解到，该 GPU 包含以太网连接的整体功耗将达 1500W。

这一数值是 AMD Instinct MI300X 加速器 750W 最大 TBP 的两倍。即使不计入以太网连接部分，Falcon Shores 的功耗也将高于英伟达 Blackwell 世代任何的单 GPU。

如此功耗之下，液冷预计将成为冷却 Falcon Shores 旗舰型号的主流选择。IT之家此前曾报道，英特尔计划在 2024~2030 年的中期，拥有冷却 TDP 1300W 以上设备的能力。

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