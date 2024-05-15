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让路给 Gaudi 2/3，消息称英特尔正逐步淘汰 Ponte Vecchio GPU

2024/5/15 6:16:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 15 日消息，消息源 Serve The Home 近日发布博文，表示英特尔公司上周通知合作伙伴，将逐步淘汰 Ponte Vecchio GPU，将更多的产能集中在 Gaudi 2/3 产品上。

英特尔于 2022 年官宣 Ponte Vecchio GPU，使用 1000 亿个晶体管，以此将公司带入更多主流的人工智能和高性能计算应用当中。

IT之家注：英特尔的 Ponte Vecchio GPU 包含了多达 47 个芯片（包括了 16 个 Xe-HPC 架构的计算芯片、8 个 Rambo cache 芯片、2 个 Xe 基础芯片、11 个 EMIB 连接芯片、2 个 Xe Link I / O 芯片和 8 个 HBM 芯片），整套芯片包含了惊人的 1000 亿个晶体管，如此庞大的规格将消耗大量的电力。

Ponte Vecchio 的 47 个芯片会使用不同节点的工艺制造，包括了台积电的 7nm 或 5nm 工艺，以及英特尔的 7nm 和 10nm 工艺，并通过 EMIB 与 Foveros 3D 封装中整合在一起。

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关键词：英特尔

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