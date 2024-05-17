中国与巴西推进航天合作，涉及中巴地球资源卫星、空间天气实验室等

IT之家 5 月 17 日消息，中国、巴西航天合作已有 30 年以上历史（1988 年 7 月中巴签署关于核准研制地球资源卫星的协议书），此前已联合研制多颗中巴地球资源卫星，为拉美、非洲、东盟等地区的诸多发展中国家提供了 50 余万景遥感卫星数据。

国家航天局官方现宣布，局长张克俭 5 月 16 日以视频方式与巴西航天局马可・安东尼奥・夏蒙局长共同主持召开中国 — 巴西高层协调与合作委员会航天合作分委会第七次会议。会上，双方同意继续推进中巴地球资源卫星、空间天气实验室、金砖国家遥感卫星星座、人才交流与培训等方面合作进展，并签署会议纪要。

1999 年 10 月 14 日，由中国空间技术研究院与巴西空间研究院联合研制的中巴地球资源卫星 01 星成功发射升空，该卫星系我国首颗技术难度最大、用途最为广泛的适时传输型对地遥感卫星，创造了当时我国卫星研制史上首次发射成功就投入应用的记录，被誉为“南南合作”的典范。

自 1999 年开始，中国和巴西两国已经合作发射了 5 颗地球资源卫星，广泛用于环境保护与监测、国土资源勘查和灾害监测等多个领域，在提高两国航天管理和技术水平的同时，有效地服务了经济社会发展。

国家航天局去年还宣布与巴西航天局签署《中华人民共和国政府与巴西联邦共和国政府关于合作研制地球资源卫星 06 星的补充议定书》和《2023-2032 年中国国家航天局与巴西航天局航天合作计划》。

IT之家科普：中巴地球资源卫星（CBERS，又称资源一号）是中国第一代传输型地球资源卫星，包含中巴地球资源卫星 01 星、02 星、02B 星（均已退役）、02C 星和 04 星五颗卫星组成，后续两国还将尽快开展巴中地球资源卫星 05 星、06 星论证工作，优先编制巴中地球资源卫星 06 星技术方案；继续推动在空间技术、应用、科学以及人员培训等领域合作，进一步提升双方在航天领域的合作水平，为未来 10 年巴中航天合作提供指导等。

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