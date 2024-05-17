ChatGPT 可以实时互动分析 Excel 数据了，网友挖出背后新模型

【新智元导读】GPT-4o 之后，ChatGPT 又迎来更新。这次，数据分析能力再上一个新台阶，将支持谷歌、微软在线文档上传，并实时交互，自定义图表。更重要的是，网友已经灰度测试到背后的新模型了。

ChatGPT 更强了...

刚刚，OpenAI 再次放出大招 ——ChatGPT 可以直接打开线上数据文件，完成实时数据分析。

全新的增强功能，具体包括：

- 直接从 Google Drive 和 Microsoft OneDrive 上传最新版本的文件

- 在新的可扩展视图中与表格和图表进行交互

- 自定义并下载图表，用于演示文稿和文档

现在，ChatGPT 可以支持单个 / 多个文档上传，通过写 Python 代码，即可分析数据。

不管是多么复杂的数据任务，它都可以轻松搞定，比如合并处理数据集，并创建图表，提供数据洞察。

「世界上某处的咨询分析师，刚刚流下了一滴幸福的泪水」。

还有网友表示，「OpenAI 这一招又将扼杀许多初创公司了」。

ChatGPT 这一强大能力，据称是在新模型加持下完成的。

同在今天，网友纷纷晒出自己灰度测试到的新模型 ADA V2（GPT-4），而且它的编码能力非常强大。

GPT-4o 发布会才过去三天，OpenAI 不间断给每个人惊喜和震撼，而更强大「GPT-5」或许就等着我们呢。

一些免费用户已经灰度测试到 GPT-4o

爆料人 Flowers 称，「GPT-5 将会增加一种全新的模型，到目前为止还没人考虑过」。

微软谷歌「办公全家桶」，文件上传一键分析

ChatGPT 数据分析能力，表现如何？

从 Google Drive 和 Microsoft OneDrive 添加文件

以往，若想让 ChatGPT 分析数据，唯一的入口是，上传电脑本地的文档。

这时，就需要，将文件下载到本地，然后再上传到 ChatGPT。

单个文件还好，如果有数百个文件，就很麻烦了。

而现在，人们可以将 Google Drive 和 Microsoft OneDrive 关联 ChatGPT，登录成功后，可以选择在线的文件了。

包括微软的 Excel、Word、PPT，还有谷歌的 Sheets、Docs、Slide，都可以一键上传。

如下图演示中，关联了谷歌账号。

然后，选择自己在线文件中的一个表格文件，然后就可以问 ChatGPT 任何信息了。

实时处理表格

此外，当你上传数据集后，ChatGPT 便会创建一个交互式表格。

然后，可以选取表格中任何一部分，与 ChatGPT 进行互动。

比如，选取如下表格中的「类别」一列，让后让 ChatGPT 找出表中哪个类别花费最高。

然后，ChatGPT 立刻分析得出了结果，还可以做出可视化的表格。

另外，你还可以从 ChatGPT 的建议提示中选择数据，进行更深入的数据分析。

自定义可供演示的图表

第三个新能力，便是自定义可供演示的图表。

也就是说，你可以让 ChatGPT 去生成条形图、折线图、饼图和散点图等形式，并可以与其交互。

比如，要求 ChatGPT「按组群绘制保留率图表，并撰写几个简短的要点」。

随后，ChatGPT 就给出了所示的图表。

你还可以在右上角的设置中，选择曲线标注的任意颜色，并下载图表，以便在演示文档中使用。

最后所有人担心的数据隐私问题，OpenAI 称，他们不会用 ChatGPT 团队和企业客户的数据进行训练，ChatGPT Plus 用户可以通过「数据控件」选择关闭数据用于训练的选项。

新模型 ADA V2 灰度测试中

GPT-4o 刚刚上手没几天，ADA V2（GPT-4）又出现了，全网都在寻找这个新模型的蛛丝马迹。

有网友表示，ADA 就是代表着 Advanced Data Analysis V2，就是让 ChatGPT 分析数据变强大的主要原因。

还有人分析代码后得出，gpt-4-ada-v2 模型有 128k 上下文，被标记为「机密」，看起来是内部开发的原型。

这似乎是一次意外的发布。

或许 gpt-4-ada-v2 还是一个嵌入模型。

用 Reddit 数据训 LLM

OpenAI 的数据版图，又扩大了一块。

几天前，OpenAI 刚刚公布了与 Stack Overflow 的合作，却遭到了社区人员的反对。

有人甚至要把自己所有的回答，一一删除。

而今天一早，OpenAI 再次宣布与另一个著名的 AI 社区 Reddit 合作，预计将 Reddit 内容用来训练 ChatGPT。

OpenAI 官博还为自己使用数据，找了一个非常高大上的理由：

Reddit 是一个庞大而活跃的社区，长期以来一直是互联网上重要的对话空间。 保持互联网开放至关重要，开放的一部分意味着需要让 Reddit 的内容对那些致力于人类学习和研究如何在线构建社区、归属感和赋权的人士开放。

不仅如此，使用 LLM、ML 和 AI 技术可以帮助 Reddit 改善用户体验。

这项合作，将为用户群体带来诸多好处：

- OpenAI 将把改进后的 Reddit 内容带到 ChatGPT 和新产品中，帮助用户发现并参与 Reddit 社区。

为此，OpenAI 将访问 Reddit 的数据 API，该 API 提供来自 Reddit 的实时、结构化和独特的内容。这将使 OpenAI 的人工智能工具更好地理解和展示 Reddit 内容，尤其是关于最新话题的内容。

「简之，我要用你们的数据，清洗过滤后，以训练自家的模型」。

- 这项合作还将使 Reddit 能够为 Redditors 和版主带来新的基于 AI 的功能。Reddit 将基于 OpenAI 的人工智能平台，实现其强大的愿景。

「我用自己的 AI 能力和你的数据交换，这样，能够赋能 Reddit 全新的 AIn 能力」。

- 最后，OpenAI 将成为 Reddit 的广告合作伙伴。

OpenAI 首席运营官 Brad Lightcap 表示，「我们非常高兴能与 Reddit 合作，利用独特的及时且相关的信息来增强 ChatGPT，并探索利用 AI 驱动的功能丰富 Reddit 体验的可能性」。

与此同时，Reddit 联合创始人 CEO 对这项合作，也发表了自己的看法：

Reddit 已经成为互联网上最大的开放档案库之一，汇集了关于任何事物的真实、相关的人类对话。将其纳入 ChatGPT 符合我们对互联互通的信念，帮助人们更容易找到他们想要的信息，并帮助新用户在 Reddit 找到社区。

有网友表示，现在谷歌对 Reddit 的访问量增加了 5 亿。

谷歌现在充斥着越来越多的 Reddit 搜索结果，排在前 3 名。这在某种程度上是让更多用户使用 Reddit 的交易的一部分，因此谷歌获得了更多的数据。

而现在，这一切数据，都要交给 OpenAI 了。

不知，这次 AI 社区研究人员对此的反应如何？

参考资料：

https://openai.com/index/improvements-to-data-analysis-in-chatgpt/

https://x.com/OpenAI/status/1791227287569932368

https://x.com/OpenAI/status/1791205420142670250

https://x.com/nanulled/status/1791232438334566783

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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