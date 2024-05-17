OpenAI 官宣与 Reddit 合作：实时引用贴文内容、改进文章理解方式

IT之家 5 月 17 日消息，Reddit 和 OpenAI 今天发布新闻稿宣布建立“合作伙伴关系”，将 Reddit 的问答内容带入 OpenAI 旗下产品，而 OpenAI 也将成为 Reddit 的广告合作伙伴，IT之家整理具体内容如下：
OpenAI 将为 ChatGPT 和新产品带来 Reddit 问答内容，帮助用户“发现 Reddit 社区并与之互动”。OpenAI 将访问 Reddit 的数据 API，该 API 从 Reddit 提供“实时”、“结构化”和“独特”的内容。这将使 OpenAI 的 AI 工具能够更好地理解和展示 Reddit 内容（实时引用 Reddit 贴文，改进 Reddit 贴文引用及理解方式）。
Reddit 将为平台的编辑功能和附加模组带来由 OpenAI 技术驱动的 AI 功能，同时 Reddit 还将引入 OpenAI 的 AI 模型（Reddit 平台引入 OpenAI 技术）。
此外，OpenAI 最近还针对企业用户为 ChatGPT 推出了全新的“Connect Apps”，可以连接微软 OneDrive 和谷歌 Drive 云盘服务，虽然 OpenAI 官方并未正式宣布这项功能，但部分用户已经可以使用该功能来调用云盘文件了。
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