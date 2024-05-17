OpenAI 官宣与 Reddit 合作：实时引用贴文内容、改进文章理解方式

OpenAI 将为 ChatGPT 和新产品带来 Reddit 问答内容，帮助用户“发现 Reddit 社区并与之互动”。OpenAI 将访问 Reddit 的数据 API，该 API 从 Reddit 提供“实时”、“结构化”和“独特”的内容。这将使 OpenAI 的 AI 工具能够更好地理解和展示 Reddit 内容（实时引用 Reddit 贴文，改进 Reddit 贴文引用及理解方式）。