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2799 元 6 期免息：飞利浦 4K MiniLED 显示器京东探新低

2024/5/18 12:07:52 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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飞利浦于今年 5 月份上架了 EVNIA 27M2N6800ML 电竞显示器，搭载 27 英寸 4K 165Hz HVA 面板，拥有 4608 颗灯珠1152 分区），首发价 3499 元。

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据介绍，这款显示器采用一块 3840x2160 分辨率 165Hz  HVA 面板，拥有 1200 尼特峰值亮度，标称 GtG 灰阶响应时间 1ms、10bit 色深（8Bit + FRC），静态对比度 3300:1，背光搭载 4608 颗 LED 灯珠，拥有 1152 个背光分区，覆盖 97% DCI-P3 色域与 97% AdobeRGB 色域。

新款飞利浦 EVNIA 显示器

功能方面，这款显示器支持 Smart Sniper 狙击窗、Stark Shadow Boost 暗部增强，还支持 AdaptiveSync 自适应同步、PBP / PIP 智能分屏、EasyRead 易读模式等特性。

QD-MiniLED 背光

此外，这款显示器标配升降旋转支架，提供 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DisplayPort 1.4 接口、1 个 3.5mm 接口、1 个 USB-B 上行接口、2 个 USB-A 接口（未说明版本），IT之家附显示器参数信息如下：

参数规格

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关键词：显示器飞利浦

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