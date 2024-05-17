AOC 海外推出 24G4XE / 27G4XE 两款显示器：1080P 180Hz Fast IPS，139 英镑起

IT之家 5 月 17 日消息，AOC 今天在海外推出了 24G4XE / 27G4XE 两款显示器，这两款显示器均为 1080P 180Hz 规格，只有屏幕尺寸区别，IT之家整理价格信息如下：

24G4XE：139.99 英镑（IT之家备注：当前约 1281 元人民币）

27G4XE：159.99 英镑（当前约 1464 元人民币）

据介绍，AGON 24G4XE 和 27G4XE 搭载 23.8/27 英寸 1920x1080 分辨率 180Hz Fast IPS 面板，亮度 300 尼特，亮度 300 尼特，静态对比度 1000:1，响应速度 0.5ms，支持 10-Bit 色彩，覆盖 93% DCI-P3 色域。

这两款显示器采用相同三边窄边框设计，背部使用几何钻切风格，配备六边形底座，显示器支架支持俯仰调节，显示器本体支持 VESA 壁挂。

此外，两款显示器内置 2 个 2W 扬声器，配备 2 个 HDMI 2.0 接口、1 个 DP1.4 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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