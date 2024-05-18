AYANEO Pocket DMG / MICRO 复古掌机等多款新品亮相，预计近期上市

IT之家 5 月 18 日消息，AYANEO 今天下午带来了 Pocket DMG 竖版掌机、复古小掌机 Pocket MICRO 等一系列产品，但并没公布具体售价，预计近期上市。

据介绍，Pocket DMG 竖版掌机由高通骁龙 G3x Gen 2 处理器提供支持，配备 3.92 英寸、1240x1080 OLED 屏幕，机身下方有一个主动冷却系统。

复古小掌机 Pocket MICRO 则配备联发科 Helio G99 处理器，搭载 960x640 面板，允许 GBA 游戏四倍分辨率游玩。

星舰显卡坞 AYANEO AG01（AMD Radeon RX 7600M eGPU）也在本次活动亮相，该产品可通过 Oculink 或 USB4 连接，提供用于视频输出的双 DisplayPort 和双 HDMI 端口，以及以太网、USB-A 和 SD 卡插槽，内部空间可容纳 M.2 2280 SSD。

AYANEO AM01S 迷你主机升级旋转屏设计，可以选择 AMD Ryzen 7 8845HS 或 Ryzen 9 8945HS 处理器，提供 2.5Gbps 以太网、一对 USB4 端口和六个 USB-A 端口。

AYANEO 复古移动电源具有 12000mAh 电池容量，支持 45W 快充、双 USB-C 接口，OLED 小屏可显示电量和充电速度。

关于以上新品的具体售价信息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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