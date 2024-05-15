消息称英伟达将携手联发科进军掌机市场，打造基于 ARM 架构的芯片

IT之家 5 月 15 日消息，关于英伟达和联发科合作的消息最近浮出水面，据悉双方将共同研发用于人工智能领域的 ARM 架构系统芯片 (SoC)，但另一位爆料者让这一消息变得更加令人兴奋，消息称英伟达或将进军掌机领域，并为此打造基于 ARM 架构的 SoC。

爆料者 XpeaGPU 称，英伟达对掌机表现出浓厚兴趣。他透露，联发科正在研发下一代游戏掌机 SoC，并将集成英伟达的 GPU 技术。

他还表示，多家中国厂商已经对该芯片表达了兴趣，并且该 SoC 将有别于两家公司正在合作的其他半定制项目。

此前英伟达曾推出过 Tegra SoC 驱动的 Shield 掌机等游戏硬件，同时任天堂 Switch 也采用来自英伟达的同款芯片组。据IT之家了解，目前家用游戏主机市场由 AMD 主导，该公司为大多数其他掌机（包括 Steam Deck）提供芯片。

传闻称即将推出的 Switch 2 将基于升级版的 Tegra SoC，图形性能接近 GeForce RTX 2050。不过，如果英伟达能打造一款专为掌机游戏优化的全新 SoC，将会非常令人期待。

此爆料最有趣的部分或许在于英伟达选择了联发科而非高通作为合作伙伴，高通以高端 SoC 而闻名，因此未来将如何发展值得拭目以待。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。