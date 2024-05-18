WOB Crush 80 客制化机械键盘套件发布：CNC 铝合金磁珠结构，599 元起

IT之家 5 月 18 日消息，曾推出 Rainy 75 键盘的 WOB 工作室今日正式发布 Crush 80 客制化机械键盘套件，售价 599 元起。

据介绍，该键盘采用国标 6063 铝合金，CNC 工艺打造，提供电泳 180 目喷砂与 220 目阳极氧化两种表面处理工艺，使用不锈钢配重并搭载磁吸铭牌。

WOB Crush 80 采用四组碰珠结构，可实现五秒快拆；搭载私模磁吸碰针，PCB 不再使用线材连接电源。

键盘升级 Gasket 结构，标准版提供五重消音填充、RGB 版提供六重消音填充。

WOB 同期推出了下列配件产品：

霜玉轴：与 HMX 合作定制，单颗售价 1.68 元

极地海轴：旭华代工，单颗售价 2.25 元

键帽：原厂高度，五面 / 部分五面热升华工艺，129 元

ALU 开槽定位板：阳极表面处理，49 元

IT之家附配置清单如下：

电泳标准版：冷月白，599 元

阳极标准版：星辉银、星象黑，619 元

电泳 RGB 版：暖月白、海盐蓝、秋韵黄、云韵紫、樱花粉，699 元

阳极 RGB 版：星辉银、暖烟银、星象黑、青霁蓝、枫雾红，719 元

WOB Crush 80 键盘将于 5 月 20 日 20:00 开售，首发赠送配套轴体、键帽与定位板。

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