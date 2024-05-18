蓝箭航天：目标 2026 年实现“朱雀三号”可重复利用

IT之家 5 月 18 日消息，朱雀三号是我国首款不锈钢运载火箭，相比朱雀二号体积更大，运载能力也更强。

蓝箭航天创始人兼 CEO 张昌武在接受财联社采访时表示；我们在未来比较长的时间会聚焦在液氧甲烷可重复使用火箭的技术开发上，包含我们接下来万米级的垂直起降飞行验证，和明年朱雀三号全箭的入轨验证，随着入轨的验证尽快把一级火箭收回来，并且能够在 2026 年实现火箭一子级的重复使用。

张昌武表示，朱雀三号是可重复使用的运载火箭，初步目标是实现 20 次以上重复使用的能力，预计明年上半年实施发射。他还透露，按照计划，蓝箭航天今年将安排 4 次发射任务，明年的发射计划将翻番。

从今年开始，蓝箭航天将进入高频次发射阶段，同时会承担更多商业发射任务，还计划于 6 月实施朱雀三号一子级垂直起降回收试验的 10 公里级验证飞行。

作为国内最早成立的商业运载火箭企业，蓝箭航天已成为国内唯一具备全过程交付能力的商业火箭公司。

去年 7 月，朱雀二号遥二运载火箭发射成功，成为全球首枚成功入轨的液氧甲烷运载火箭，这也标志着中国对液氧甲烷运载火箭技术全链条的自主可控。型号改进后，其 500kmSSO 轨道的单次运力可达 4 吨，能够有效支撑国家近地轨道卫星部署和飞船发射的需求。

按照计划，即便重复使用，朱雀三号的运载能力也能够超过 18 吨，同时运载价格也将大幅下降，可从每公斤 6 万元降至 2 万元以下。

张昌武表示，朱雀三号将把商用航天更向前推进一步，一方面给液氧甲烷的技术路线做好了铺垫，同时也给接下来研制朱雀三号这样一型可重复使用的运载火箭奠定了良好的基础。

基于朱雀三号的发射，一方面可以更高效地促进我国卫星互联网工程，包括重大的空间基础设施的建设，进一步提升我们国家进入到太空的能力。另外一方面未来的整个运载的价格，也能从现在的平均五六万每公斤，降到两万元每公斤以下。 针对朱雀三号，目前我们的初步目标先实现 20 次以上的重复使用的能力，再在这个基础上持续地去提升它的服用次数。

IT之家查询公开资料获悉，朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机，一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机，二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机，未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t，航区回收任务达 18.3t，返场回收任务达 12.5t。

朱雀三号火箭总长 76.6 米，直径 4.5 米，整流罩直径 5.2 米，起飞重量约 660 吨，起飞推力约 900 吨，搭载天鹊 TQ-12A 发动机，采用自身起动方式，具备推力调节和混合比高精度控制等功能，在 TQ-12 基础上，推力提高 9%，比冲提高 40m/s，重量减轻 100kg。

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