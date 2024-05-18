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微软《极限竞速：地平线 5》迎来 Retrowave 季节赛：现代 N Vision 74 等五款新车

2024/5/18 17:49:06 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 18 日消息，微软旗下 Playground Games 在凌晨举行的 Let's Go 直播活动中公布了《极限竞速：地平线 5》本月 Horizon Retrowave 季节赛的更新内容。

Horizon Retrowave 季节赛主视觉

IT之家注意到，本月季节赛并未发售付费车包，共带来五款免费奖励车辆：

季节赛奖励车辆

5 月 23 日起：2021 兰博基尼 Countach LPI 800-4

5 月 25 日起：2022 现代 N Vision 74

5 月 30 日起：1986 宝马 M635CSi

6 月 6 日起：1980 路特斯 Esprite Turbo

6 月 13 日起：1986 雪铁龙 BX 4TC

此外，本次更新还带来了以下新增功能与改进

功能

  • 20 个新 EventLab 道具，包括 12 个与游戏内电台播放的音乐同步灯光的道具

  • 新 Horizon Wave 广播电台，配备新 DJ 和 21 首新歌

  • 全新霓虹公路

广播电台曲目

常规

  • 修复街道赛中 AI 交通车不存在的问题

  • 改进了一些玩家在尝试连接到拍卖行、消息中心、排行榜或浏览涂装、调校和喷漆时收到“Forza Horizon 服务器”不可用错误信息的问题

  • 修复了玩家无法通过创意中心关注 / 取消关注创作者的问题

  • 一般性能和稳定性修复

汽车

  • 修复 2020 奥迪 TT RS 在装备定制引擎盖时前挡泥板消失的问题

  • 修复 2020 奥迪 TT RS 驾驶舱视图中的数字仪表存在一些纹理不一致的情况

此外，为庆祝《我的世界》15 周年，游戏内上线了两款联动头盔，5 月 23 日起可在消息中心兑换。

我们驶离 Retrowave 的夕阳，抵达 Modern Horizons！

下一个系列赛将介绍新的汽车，包括很多玩家一直要求的汽车，以及新的 EventLab 道具和全新的收藏品。

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关键词：极限竞速地平线5

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