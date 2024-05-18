中央广播电视总台“中国红”8K 转播车将亮相 2024 巴黎奥运会

IT之家 5 月 18 日消息，今天，中央广播电视总台 4K / 8K 超高清转播车“中国红”从北京出发，启程前往法国转播巴黎奥运会。这将是总台转播车第一次在境外承担奥运会的 8K 公共信号制作。

据介绍，“中国红”转播车是在总台“5G+4K / 8K+AI”战略格局中自主设计集成的，总长 17 米，宽 2.5 米，最大能力可以同时容纳 34 个工位和 5 个工作区，处理 60 路信号源。在制作 4K / 8K 超高清画面方面，中央广播电视总台已处于世界领先地位。

官方还强调：作为主转播机构和中标巴黎奥运会转播项目最多的国际媒体，中央广播电视总台巴黎奥运会转播报道规模将创下历史之最，通过频道、频率和新媒体客户端播出分发处理超过 11000 小时高品质赛事信号，并在境外首次实现全 4K 8K 的超高清转播制作。总台将投入超过 2000 人的制作转播团队，承担体操、乒乓球、羽毛球和攀岩四个大项的国际公用信号制作，直播时长超过 400 小时。

此外，中央广播电视总台今天还发布了关于未经授权的互联网平台违法违规针对 2024 巴黎奥运会转播开展招商活动的声明，称有个别互联网平台在未获取总台媒体权利许可的情况下，针对 2024 巴黎奥运会媒体合作进行多种形式的广告招商，在其招商材料中宣称享有 2024 巴黎奥运会赛事直播、点播集锦、核心赛事内容全城分发等权益，设置“奥运页卡”示例，展示提供赛事集锦和直播场景，使用“直播《赢战巴黎》”“演播室全景呈现”“覆盖 32 枚金牌时段”“看视频、看直播”等描述。

IT之家查询发现，中央广播电视总台今年 4 月 17 日发布关于 2024 巴黎奥运会的版权声明。根据中央广播电视总台与国际奥林匹克委员会签订的协议，总台拥有 2024 巴黎奥运会在中国内地及澳门地区独家全媒体权利及分许可权利。

未经总台许可，任何机构或个人不得在中国内地及澳门地区通过电视、广播、互联网、移动通讯网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音视频转播技术或平台，以直播、延迟播出、点播、轮播、回看或剧场院线播放、公共场所播放等任何方式，使用 2024 巴黎奥运会的音视频节目及相关广播电视信号。未经总台许可，不得以获得 2024 巴黎奥运会媒体权利、提供相关广告资源名义进行招商宣传等行为；不得利用总台 2024 巴黎奥运会节目资源或以直播、转播 2024 巴黎奥运会或奥运会媒体合作等名义从事任何形式的不正当竞争行为，包括但不限于搭借奥运会媒体权利进行的隐性营销行为。

总台将联合相关部委和监督机构加大维权力度，依法采取有效措施，打击侵犯 2024 巴黎奥运会媒体权利和利用总台 2024 巴黎奥运会节目资源从事不正当竞争的行为，依法追究侵权主体的法律责任。

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