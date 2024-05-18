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日常 11999 元：卡萨帝 550L 零嵌法式冰箱 8864 元 24 期免息

2024/5/18 18:49:51 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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卡萨帝 纯白系列 BCD-550WGCFDM4WKU1 零嵌法式冰箱 550L 日常售价 11999 元。

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此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。

550L 大容量，七大空间科学分区，满足多样储存需求。

产品参数

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关键词：冰箱卡萨帝

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