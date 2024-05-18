日常 11999 元：卡萨帝 550L 零嵌法式冰箱 8864 元 24 期免息

卡萨帝 纯白系列 BCD-550WGCFDM4WKU1 零嵌法式冰箱 550L 日常售价 11999 元。
京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 8864.05 元 + 24 期免息：
点击下方卡片，可领满 4000-580 元优惠券。
每满 1000-100 元优惠券：点此查看。
加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 240 元。
参与满 10000-1600 元活动，PLUS 会员立享 9.5 折，50 元定金全返，折合到手价 8864.05 元。
13299*0.95-50-580-1000-600-1300-240=8864.05 元，预售享压缩机 10 年包修，付定且晒单赠郎牌特曲 T8*2 瓶。
实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。
以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。
此款支持两侧 0cm 散热边距（零嵌），底部前置散热。
550L 大容量，七大空间科学分区，满足多样储存需求。
产品参数
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。