如何构建巧妙的构图？

精彩的照片往往离不开巧妙的构图。

巧妙的构图可以既能增强照片视觉冲击力，突出照片的主题，也能让照片显得稳定、舒适，给人意犹未尽的感觉。

想要拍出构图巧妙的照片，可以从这几点出发：

1. 利用缝隙

缝隙，即场景中形成的狭窄框架类结构，这种结构既能起到聚焦视线的作用，突出主体，也能给人一种“恰到好处”的感觉，同时，它还能激发观者想象力，引发联想。

门缝、狭窄的窗户、阴影中的一束光等都可以形成狭窄的缝隙状结构，当主体出现在其中时，我们就很容易将视线聚焦在这一区域，缝隙与其他区域还可以形成对比感，以小景展示深刻的内涵。

2. 平衡

巧妙、舒适耐看的构图都离不开平衡这一关键词。

平衡是“美”的表现之一，如上下平衡、左右平衡的构图会给我们一种稳定感，也就是迎合了我们的期待。

在构图时保证平衡，我们一方面要注意细节问题，避免照片无意义的歪斜、畸变等；

另一方面，可以从“呼应”的角度出发，根据主体的位置、大小、形态等特征为其选择合适的搭配性元素，让照片中出现互动感。

3. 利用好对比

在构图的过程中，各种对比手段也可以大显身手。

如在大场景中安排小人物，这便是利用大小对比进行构图，突出人渺小的感觉；

还有利用虚化的前景进行映衬对比，虚实对比强化照片质感；

其他的色彩对比、明暗对比等均可以灵活与构图进行配合，让构图更有味道。

4. 灵活利用场景元素

构图的巧妙感很多时候还来源于对场景元素的灵活运用。

场景的固定元素很多时候都有其固定的文化属性，可以在不知不觉中强化照片整体的氛围感和文化深意，我们在拍摄时可以合理将这些细节元素纳入到画面中。

如我们在街头拍摄时，将街边的特色元素作为前景纳入到画面中，强化街头的氛围还不会显得突兀，而这些元素不仅可以充当前景，还能充当引导线、框架等等功能性结构，在实际拍摄时我们可以多多关注符合场景特征的元素。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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