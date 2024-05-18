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TP-LINK 推出 TL-IPC679V-A4 三目室外摄像头：支持全景拼接 32:10 画面

2024/5/18 22:09:56 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 冬小眠 的线索投递！

IT之家 5 月 18 日消息，TP-LINK 发布三目室外摄像头 TL-IPC679V-A4，采用双目拼接 400 万像素的固定枪机和一个 300 万像素云台球机。

摄像头主视觉

TL-IPC679V-A4 枪机搭载 400 万双目摄像头，支持全景拼接分辨率为 3488*1088 的 32:10 画面。

摄像机画幅

云台球机搭载 300 万像素摄像头，可持续跟踪入侵人 / 车，以特写画面持续跟拍，水平旋转角度 -142.5～142.5°，垂直旋转角度 2°～-90°。

云台角度

该款摄像头升级可调支架：垂直方向 10° 一档，-20°、-10°、0°、10°、20° 共五档可调；水平方向 10° 一档，360° 可调。

支架角度调节

TL-IPC679V-A4 还配备大功率红外 LED 灯、暖光灯，支持红外 / 全彩 / 人形侦测全彩三种夜视模式，提供双向语音对讲功能。

夜视模式

语音对讲

IT之家附 TL-IPC679V-A4 摄像头具体参数如下：

具体参数

TP-LINK TL-IPC679V-A4 摄像头支持 IP66 级防尘防水，提供智能移动侦测、越界侦测自动录像、告警等功能，可使用 512GB SD 卡存储、云存储、NVR 存储。

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关键词：TPLINK监控摄像头

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