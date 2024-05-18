TP-LINK 7DR7230 双频 Wi-Fi 7 无线路由器开启预售：单 2.5G 网口、5x5 MIMO，499 元

IT之家 5 月 18 日消息，继 TP-LINK 推出搭载 5 个 2.5G 网口的 TL-7DR7260 后，搭载 1 个 2.5G 网口的兄弟型号 TL-7DR7230 易展版双频 Wi-Fi 7 无线路由器现已开启预售。

据介绍，该路由器拥有“BE7200”无线规格，即 2.4GHz 1376Mbps + 5GHz 5765Mbps ，支持 4K-QAM、MLO 多链路聚合等 Wi-Fi 7 特性。

IT之家注意到，该路由器采用数字与模拟芯片分离的射频设计方式，数字芯片采用 6nm 工艺，模拟芯片采用成熟工艺，集成 9 颗 FEM，并支持 5GHz 5x5 MIMO 技术。

7DR7230 路由器提供一个 2.5G 网口与四个千兆网口，同时支持 IPTV 与游戏专用口等功能。

此外，该路由器还内置四款游戏加速器，支持儿童上网管理，并搭载联发科 Xtra Range 2.0 技术，支持多台路由“易展”Mesh 互联。

TP-Link TL-7DR7230 易展版路由器现已开启 30 元定金预售，首发到手价 499 元。

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