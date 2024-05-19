零重力公司 RX1E-A 电动固定翼飞机在合肥交付，技术性能世界领先水平

IT之家 5 月 19 日消息，据“零重力飞机工业”消息，5 月 18 日，零重力控投的锐恩飞机工业（浙江）有限公司，在肥东白龙机场向安徽客户正式交付首架 RX1E-A 电动固定翼飞机。

▲ 图源零重力飞机工业公众号

据悉，本次交付的 RX1E-A 飞机是国内唯一已取证的电动轻型运动类飞机，具备低噪声、零排放、维护简便、安全性高和运行成本低等突出优势，技术性能在世界范围内处于领先水平。该飞机满电续航 2.5 个小时，核心零部件已实现 100% 国产化。

本次交付的 RX1E-A 飞机将由白龙机场驻场通航企业安徽昱辰通用航空股份有限公司托管运营，主要用于飞行培训、飞行体验和航空研学。

在科研试飞和新机交付方面，零重力与肥东白龙机场达成战略合作，后者将成为零重力新能源航空器试飞基地和新机交付中心。在新能源航空器电池研制方面，零重力与安徽盟维新能源科技有限公司达成战略合作，推动新能源航空器电池技术的创新与发展。

IT之家查询获悉，零重力公司成立于 2021 年 3 月，总部位于合肥高新区，在南京、深圳、嘉兴等地分别设有研发、运营、生产、试飞等分支机构。该公司以载人 eVTOL 飞行器为核心，布局电动固定翼飞机、电动垂直起降飞行器等多元化新能源航空器，推动绿色航空产业发展。

固定翼飞机（Fixed-wing plane）是指由动力装置产生前进的推力或拉力，由机身的固定机翼产生升力，在大气层内飞行的重于空气的航空器。

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