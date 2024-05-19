小米 Redmi Pad Pro 平板 8GB+128GB 版本限时优惠价 1499 元，已购用户差价全补

IT之家 5 月 19 日消息，小米今日宣布，Redmi Pad Pro 平板 8GB+128GB 版本限时优惠 200 元，到手价 1499 元。4 月 10 日 00:00:00-5 月 14 日 23:59:59，已购用户差价全补。

小米 Redmi Pad Pro 平板于 4 月 10 日发布，6GB + 128GB 定价 1499 元，8GB + 128GB 首发价 1599 元（正价 1699 元），8GB + 256GB 首发价 1799 元（正价 1899 元）。

关于 Redmi Pad Pro 平板的具体配置，IT之家此前进行了详细报道。该平板提供三款配色，分别为浅湾蓝、烟青绿以及深灰色，搭载 12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多档可变刷新率，获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证、三重莱茵护眼认证等。

该平板搭载骁龙 7s Gen2 处理器，配有 10000mAh 电池，支持 33W 快充及反向充电功能，号称可超长待机 56.7 天。此外，该平板出厂搭载小米澎湃 OS，支持 5G 网络共享、无线副屏、键鼠共享等生态互联功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。