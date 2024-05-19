摩托罗拉 Razr 50 / Ultra 5G 手机更多渲染图曝光：至高搭骁龙 8s Gen 3，899 欧元起

IT之家 5 月 19 日消息，消息源 evlekas 昨天放出了摩托罗拉 Razr 50 5G、Razr 50 Ultra 5G 手机的更多渲染图，并宣称该机在某些地区市场可能被命名为“摩托罗拉 Razr 2024”。
该博主还公布了系列手机的售价信息，其中 Razr 50 5G 手机售 899 欧元（IT之家备注：当前约 7057 元人民币）起，Razr 50 Ultra 5G 手机售 1200 欧元（当前约 9420 元人民币）起。
IT之家汇总两款机型参数如下：
摩托罗拉 Razr 50 5G
SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）
主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证
副屏： 3.63 英寸 POLED
后置摄像头： 50MP + 13MP
前置摄像头： 32MP
RAM： 8GB
存储空间：256GB
电池： 4200mAh
连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC
尺寸： 171 x 74 x 7.2mm
重量： 188 克
摩托罗拉 Razr 50 Ultra 5G
SoC：高通骁龙 8s Gen3
主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，165Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证
副屏： 4.0 英寸 POLED
后置摄像头： 50MP + 50MP
前置摄像头： 32MP
RAM： 12GB
存储空间：512GB
电池： 4000mAh，支持 45W 有线充电
连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC
尺寸： 171 x 74 x 7.2 毫米
重量： 184 克
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