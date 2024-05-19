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摩托罗拉 Razr 50 / Ultra 5G 手机更多渲染图曝光：至高搭骁龙 8s Gen 3，899 欧元起

2024/5/19 11:18:25 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 19 日消息，消息源 evlekas 昨天放出了摩托罗拉 Razr 50 5G、Razr 50 Ultra 5G 手机的更多渲染图，并宣称该机在某些地区市场可能被命名为“摩托罗拉 Razr 2024”。

该博主还公布了系列手机的售价信息，其中 Razr 50 5G 手机 899 欧元（IT之家备注：当前约 7057 元人民币）起，Razr 50 Ultra 5G 手机售 1200 欧元（当前约 9420 元人民币）起

IT之家汇总两款机型参数如下：

摩托罗拉 Razr 50 5G

  • SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）

  • 主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

  • 副屏： 3.63 英寸 POLED

  • 后置摄像头： 50MP + 13MP

  • 前置摄像头： 32MP

  • RAM： 8GB

  • 存储空间：256GB

  • 电池： 4200mAh

  • 连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

  • 尺寸： 171 x 74 x 7.2mm

  • 重量： 188 克

摩托罗拉 Razr 50 Ultra 5G

  • SoC：高通骁龙 8s Gen3

  • 主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，165Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

  • 副屏： 4.0 英寸 POLED

  • 后置摄像头： 50MP + 50MP

  • 前置摄像头： 32MP

  • RAM： 12GB

  • 存储空间：512GB

  • ： 4000mAh，支持 45W 有线充电

  • 连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

  • 尺寸： 171 x 74 x 7.2 毫米

  • 重量： 184 克

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关键词：摩托罗拉 手机Razr 50 Ultra

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