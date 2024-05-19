摩托罗拉 Razr 50 / Ultra 5G 手机更多渲染图曝光：至高搭骁龙 8s Gen 3，899 欧元起

IT之家 5 月 19 日消息，消息源 evlekas 昨天放出了摩托罗拉 Razr 50 5G、Razr 50 Ultra 5G 手机的更多渲染图，并宣称该机在某些地区市场可能被命名为“摩托罗拉 Razr 2024”。

该博主还公布了系列手机的售价信息，其中 Razr 50 5G 手机售 899 欧元（IT之家备注：当前约 7057 元人民币）起，Razr 50 Ultra 5G 手机售 1200 欧元（当前约 9420 元人民币）起。

IT之家汇总两款机型参数如下：

摩托罗拉 Razr 50 5G

SoC：联发科天玑 7300X（2.5 GHz）

主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，120Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 3.63 英寸 POLED

后置摄像头： 50MP + 13MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 8GB

存储空间：256GB

电池： 4200mAh

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2mm

重量： 188 克

摩托罗拉 Razr 50 Ultra 5G

SoC：高通骁龙 8s Gen3

主屏： 6.9 英寸 POLED，1080 x 2640 分辨率，165Hz 刷新率，SGS 低蓝光认证，SGS 低运动模糊认证

副屏： 4.0 英寸 POLED

后置摄像头： 50MP + 50MP

前置摄像头： 32MP

RAM： 12GB

存储空间：512GB

电池： 4000mAh，支持 45W 有线充电

连接性：双 SIM 卡、蓝牙 5.4、NFC

尺寸： 171 x 74 x 7.2 毫米

重量： 184 克

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