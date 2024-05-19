出海市场加一，广汽埃安开出缅甸规模最大的品牌旗舰店

IT之家 5 月 19 日消息，5 月 18 日，埃安首家也是缅甸规模最大的品牌旗舰店开业，宣告该品牌进军缅甸市场。

▲ 图源埃安公众号，下同

据介绍，此次开业展厅位于缅甸仰光市中心达马泽迪路，附近有国家博物馆、Myanmar Plaza 商场、大金塔等著名景点，人流量巨大，为汽车销售提供了更多的机会。不过，广汽埃安官方暂未透露该展厅的具体规模。

开业仪式上，广汽埃安缅甸授权经销商 99 缅甸销售负责人 Kyaw Thet Paing 表示，埃安缅甸首家高标准、现代化渠道开业，标志着广汽埃安在缅甸市场开拓之旅正式开启，今年还将在缅甸内比都、曼德勒等核心城市开设 3 家渠道，持续完善渠道布局，为客户带来世界领先的产品及服务体验。

据悉，广汽埃安在缅甸的品牌上市典礼将在 7 月份举办，并将带来全新产品。广汽埃安表示，未来将持续深耕海内外市场、导入全新产品、完善产品矩阵。

IT之家查询发现，广汽埃安目前已经在泰国、马来西亚、新加坡、柬埔寨、越南、菲律宾、印度尼西亚等东南亚市场取得了显著进展，并在泰国投资建设了首个海外制造基地。

广汽埃安此前表示其全球化战略正在加速实施中，未来将进一步加快其全球化布局的步伐，在亚太、欧洲、中东、美洲等地构建全球产销基地，向全世界普及高端智能电动车。

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