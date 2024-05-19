博通 VMware Workstation / Fusion 获推 17.5.2/13.5.2 版本更新，修复四项虚拟化漏洞

IT之家 5 月 19 日消息，博通近日发布安全公告，宣布推出 Mware Workstation 17.5.2 和 Fusion 13.5.2 版本，主要修复了四项安全漏洞。

在这些漏洞中，最严重的是被评为“重大”级别的 CVE-2024-22267，该漏洞的 CVSS 风险评分为 9.3，这是一项虚拟蓝牙设备组件（vbluetooth）的“Use After Free”类型 RAM 漏洞（IT之家注：在释放了某部分 RAM 后，程序继续使用了已释放的 RAM 区域），黑客一旦获得本地管理员权限，就可以利用该漏洞通过 VMX 进程在虚拟机上执行恶意代码。

另外三项漏洞 CVSS 评分均为 7.1“高风险”，分别为 CVE-2024-22268、CVE-2024-22269 和 CVE-2024-22270。

其中 CVE-2024-22269 和 CVE-2024-22270 是信息泄露漏洞，分别位于虚拟蓝牙设备以及主机 / 虚拟机的文件共享系统（Host Guest File System，HGFS）中。而 CVE-2024-22268 则与 Shader 组件有关，这是一个内存缓冲区溢出漏洞。

除了 CVE-2024-22268 外，其他三项漏洞均来自“漏洞挖掘竞赛 Pwn2Own Vancouver 2024”，由安全公司 Theori 和 Star Labs SG 组成的团队发现，而 CVE-2024-22268 漏洞出自“悬赏项目 Zero Day Initiative”。

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