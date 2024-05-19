首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 软件之家>软件快报

博通 VMware Workstation / Fusion 获推 17.5.2/13.5.2 版本更新，修复四项虚拟化漏洞

2024/5/19 14:06:08 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 19 日消息，博通近日发布安全公告，宣布推出 Mware Workstation 17.5.2 和 Fusion 13.5.2 版本，主要修复了四项安全漏洞。

在这些漏洞中，最严重的是被评为“重大”级别的 CVE-2024-22267，该漏洞的 CVSS 风险评分为 9.3，这是一项虚拟蓝牙设备组件（vbluetooth）的“Use After Free”类型 RAM 漏洞（IT之家注：在释放了某部分 RAM 后，程序继续使用了已释放的 RAM 区域），黑客一旦获得本地管理员权限，就可以利用该漏洞通过 VMX 进程在虚拟机上执行恶意代码。

另外三项漏洞 CVSS 评分均为 7.1“高风险”，分别为 CVE-2024-22268、CVE-2024-22269 和 CVE-2024-22270。

其中 CVE-2024-22269 和 CVE-2024-22270 是信息泄露漏洞，分别位于虚拟蓝牙设备以及主机 / 虚拟机的文件共享系统（Host Guest File System，HGFS）中。而 CVE-2024-22268 则与 Shader 组件有关，这是一个内存缓冲区溢出漏洞。

除了 CVE-2024-22268 外，其他三项漏洞均来自“漏洞挖掘竞赛 Pwn2Own Vancouver 2024”，由安全公司 Theori 和 Star Labs SG 组成的团队发现，而 CVE-2024-22268 漏洞出自“悬赏项目 Zero Day Initiative”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：博通VMware

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用