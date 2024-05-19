消息称微软下一代 Xbox 主机 2026 年底推出，游戏《使命召唤》首发护航

IT之家 5 月 19 日消息，数据挖掘者 The Ghost Of Hope 近日在 X 平台发帖，透露微软计划在 2026 年推出下一代 Xbox 主机，该机将以《使命召唤》作为护航大作。

另据IT之家此前报道，先前有消息人士称微软还将在常规主机形态之外推出一款由 Surface 团队打造的掌机版本。

而在今年 2 月的微软 Xbox 特别节目中，Xbox 总裁 Sarah Bond 在发表讲话时提到了下一代 Xbox 硬件，并声称这将是“你所见过的最大的技术飞跃”，其同时表示将在今年“假期”（IT之家注：一般指今年圣诞假期）分享一些“令人兴奋的硬件产品”及“下一代路线图”。

微软计划在 2024 年用全新的设计和功能更新其 Xbox Series X 主机，代号为 Brooklin（布鲁克林），这一设计已在 FTC 起诉微软的文件中意外披露。

从图中可以看到，新的 Xbox Series X 主机采用了圆筒形设计，并且将不带光驱。微软的内部机密文件显示，该主机拥有最高 2TB 的存储空间、USB-C 接口供电，以及“全新的、更具沉浸感的游戏手柄”。

而从官方此前泄露的手柄设计图可以看到，该手柄采用了黑白熊猫配色，整体按键布局基本不变，代号为 Sebile，并且终于带来了陀螺仪加速度计，售价 69.99 美元（IT之家备注：当前约 506 元人民币）。

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