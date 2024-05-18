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Win11 学院：如何在 Windows 11 22635.3640 文件管理器中启用新筛选选项

2024/5/18 18:43:20 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 18 日消息，消息源 @ PhantomOfEarth 近日发布推文，表示微软今天发布的 Windows 11 Beta Build 22635.3640 预览版中隐藏新特性，启用后文件管理器新增过滤选项，可切换近期文件、收藏夹以及共享文件选项。

IT之家附上三个过滤选项如下：

  • Recent（近期文件）：可以快速访问用户近期使用过的文件

  • Favorite（收藏夹）：显示用户收藏的文件

  • Shared（共享文件）：显示用户通过其账号分享的文件。

IT之家附上操作步骤如下：

1. 安装 Windows 11 Build 22635.3640 预览版更新。

2. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）。

3. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符。

4. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

5. 然后输入 vivetool /enable /id:45130483，按下回车键

6. 重启设备

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关键词：Win11微软

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