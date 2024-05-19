乘联会崔东树：动力电池装车率整体逐年下降，新能源车型制造“整车为王”趋势更加明显

IT之家 5 月 19 日消息，乘联会崔东树昨日发文，声称动力电池装车率整体呈现逐年下降趋势，今年 4 月我国动力电池装车率下降 1% 至 45%，尽管相关数据相对 2 月时的 41%“低谷”略微回升，但与 2020 年 12 月的 86% 相比仍有巨大差距。

崔东树指出，随着电动车续航里程提升政策的调整，低端小微型电动车市场萎缩，纯电动车市场增长乏力，而增程式和插电式混合动力车型则持续增长，而政策变化也导致电动车电池装车需求的增长速度慢于整车市场总量的增长。

在需求增长方面，IT之家查询表格获悉，2019 年至 2023 年动力电池装车需求呈现波动性增长趋势，其中 2021 年需求增长尤为显著，达到 143%；不过此后相关数据便逐步下降，2024 年 4 月锂电池装车量同比增长 41%，其中三元电池占比 28%，磷酸铁锂电池占比 66%，显示出三元电池增长放缓的趋势。

展望未来，崔东树预测未来整车企业将在供应链中扮演更加重要的角色，对电池企业和上游产业链的控制力将进一步加强，在新能源汽车领域，“整车为王”的趋势将更加明显。

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