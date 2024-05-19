动视新工作室 Elsewhere 阵容曝光：数据显示 75% 员工来自 CDPR

IT之家 5 月 19 日消息，博主 HazzadorGamin 今日下午在 X（推特）上分享了动视近期成立的新工作室 Elsewhere 的更多信息：领英数据显示，该工作室 75% 员工都是前 CD Projekt Red 的开发人员。该博主表示，这个工作室正在寻求 RPG 类型游戏的创新，并希望通过武装战斗和载具来“重新定义”RPG 游戏。

该博主在谈到工作室的规模时表示，到目前为止已经有超过 32 名的注册员工，随着工作室的招聘工作陆续展开，人数可能会更多。他还认为，这个新工作室在被（微软）收购之前，就已经计划好了。

该工作室在波兰首都华沙成立，将负责开发一款“基于叙事的、重新定义类型的全新 AAA IP 游戏”。在此之前，官方曾透露开发人员参与过《最后生还者》、《神秘海域》、《巫师》和《赛博朋克 2077》（CD Projekt RED）、《命运》（Bungie）和《汤姆克兰西：全境封锁》（Tom Clancy's The Division）以及《孤岛惊魂》（育碧）等游戏的开发。

据IT之家此前报道，该工作室将负责开发一款“基于叙事的、重新定义类型的全新 AAA IP 游戏”。

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