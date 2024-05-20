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今年抢手颜色，郭明錤预测苹果 iPhone 16 Pro / Max：玫瑰色替代蓝色

2024/5/20 6:22:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 小星_14風見暉一 的线索投递！

IT之家 5 月 20 日消息，天风证券分析师郭明錤今天在 X 平台发布推文，预测苹果 iPhone 16 系列的颜色，并表示苹果可能针对颜色采用不同的名称，例如此前称白色为星光色，而且颜色名称和现有机型相同，实际上手颜色可能也会有所差异。

郭明錤预测 iPhone 16 系列颜色如下：

  • iPhone 16 Pro & Pro Max：黑色、白色（或银色）、灰色（应该是原色钛金属）、玫瑰色

  • iPhone 16 & 16 Plus：黑色、绿色、粉红、蓝色、白色  

IT之家附上苹果 iPhone 15 系列颜色如下：

  • iPhone 15 Pro & Pro Max：黑色钛金属、白色钛金属、原色钛金属、蓝色钛金属

  • iPhone 15 & 15 Plus：黑色、绿色、粉色、蓝色、黄色

从上述对比来看，今年 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款手机颜色方面就是蓝色变成玫瑰色，会成为今年的抢手颜色；iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 黄色变成白色。

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关键词：苹果iPhone 16 Pro

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