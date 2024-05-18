部分用户反馈苹果 M4 iPad Pro 屏幕颗粒感问题

IT之家 5 月 18 日消息，部分用户在开箱体验苹果 M4 OLED iPad Pro 平板之后，反馈图像看起来有颗粒感，部分用户猜测可能是双层串联 OLED 技术错位导致的。

不过也有用户反馈这个问题可能是 Mura Effect 导致的，这是所有 OLED 屏幕的通病，主要是因为亮度 / 颜色不均匀导致的。

当薄膜晶体管（TFT）向 OLED 显示屏提供不同的电流时，一些单元得不到所需的适当电压，从而在屏幕上留下黑点，就会出现这种现象。IT之家附上相关图片如下：

在 Reddit 上，一位用户名为 YogurtclosetKey5633 的用户写道：

有没有人注意到新的串联式 OLED 显示屏上有颗粒。当你在一个没有反光的暗室里进入设置时，这种现象尤其明显。在我的显示屏上，我注意到一些看起来像颗粒的东西，但你必须从很近的距离看它。对我来说非常明显，因为我是做图形处理的。 是我屏幕的个例问题，还是其他人也遇到过这种情况？

网友 dtaromei 认为这是分辨率导致的，iPhone 15 Pro 的像素密度为 460 ppi，而 iPad Pro 11 英寸的像素密度为 264。此外，它的屏幕更大。

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