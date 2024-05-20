我国科研团队发现铁电材料中的“奇点”

IT之家 5 月 20 日消息，中国科学院研究在铁电材料中发现极化布洛赫点（Bloch point），是矢量场中的“奇点”，其周围的矢量朝向空间中的各个方向。
该发现是继通量全闭合阵列、半子晶格、周期性电偶极子波之后，研究团队在有关铁电材料拓扑畴结构方面的又一项重要突破。
该科研团队由中国科学院物理研究所马秀良研究员、中国科学院金属研究所王宇佳研究员、广东松山湖材料实验室冯燕朋副研究员等组成，相关成果在线发表于《自然-通讯》。
布洛赫点在涡旋的翻转、斯格明子的形成与湮灭等过程中扮演了重要的角色，是联系经典磁学和量子磁学之间的桥梁。
研究团队在前期半子晶格工作的基础上，利用相场模拟构建对称电极模型，发现随着电极厚度的增加，汇聚和发散型半子分别演化成两种类型的布洛赫点：一是面内汇聚且面外发散，二是面内发散且面外汇聚。
团队利用脉冲激光沉积技术在 SmScO3 衬底上生长由 SrRuO3 电极夹持的超薄 PbTiO3 薄膜（5 纳米），并通过像差校正透射电子显微镜对平面样和截面样进行观察，在 PbTiO3 薄膜中观察到了面内面外呈发散和汇聚特征的极化布洛赫点。
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