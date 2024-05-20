OPPO K12x 手机今日首销：骁龙 695 处理器、5500mAh 电池，1299 元起

IT之家 5 月 20 日消息，OPPO K12x 手机今日开启首销，搭载骁龙 695 处理器 + 5500mAh 电池 + 80W 快充，售价 1299 元起。

8GB+256GB：1299 元

12GB+256GB：1499 元

12GB+512GB：1799 元

IT之家获悉，这款新机提供钛空灰和凝光绿 2 款配色，机身重 191g，厚度为 8.1mm，采用直角边设计。该机正面搭载了一块 6.67 英寸 2400×1080 分辨率的 OLED 直屏，局部峰值亮度可达 2100 尼特，全屏亮度为 1200 尼特，支持湿手触控、120Hz / 60Hz 刷新率。

该机搭载高通骁龙 695 5G 处理器，最高主频 2.2GHz（2 大核 + 6 小核），搭配 LPDDR4x RAM 和 UFS 2.2 ROM。机身内置 5500mAh / 21.51Wh（典型值）电池，支持 80W 快充以及 SuperVOOC、VOOC 3.0、PD3.0、UFCS 快速充电协议。

此外，该机配备 5000 万像素主摄（f / 1.8；支持 AF；不支持 OIS）以及 200 万像素人像镜头（f / 2.4），前置 1600 万像素镜头（f / 2.4；FOV 82°；5P 镜头）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。