12688 元起，EVTEKER 虔途 01、02 MAX、03 电动摩托车上市

IT之家 5 月 20 日消息，在近日举行的 2024 北京国际摩托车展上，EVTEKER 虔途首发了三款电动摩托车型：虔途 01、虔途 02 MAX、虔途 03。

虔途 01

虔途 01 定位 ADV 踏板电摩，搭载自研超级轮毂电机，0-50km/h加速 3.5 秒，最高时速可达 115km/h，最大功率 14.4kW 和 235N.m 的轮上扭矩。

该车号称由德国团队原创外观设计，前 15 后 14 英寸的轮毂比例及 170mm 离地间隙，同时配备 72V 80Ah 的汽车级三元锂电池，以满足 60km/h 匀速行驶情况下最长 140km 的续航能力，并能在 -20 到 +65℃ 的温度范围内稳定工作。

该车支持汽车充电桩充电，实现 1.7h 快充（IT之家注：快充需要单独购买充电器），6.5h 常规充电；配备智慧车控系统，包括双通道 ABS、TC 牵引力控制和实时胎压监测，以及 ADAS 驾驶辅助系统。

虔途 01 可选两个配置版本：

Normal 版建议零售价 25688 元，线上首发价 24688 元

GT 版建议零售价 29688 元，线上首发价 28688 元

虔途 02 MAX

虔途 02 MAX 定位全尺寸越野电摩，搭载自研扁线电机，实现最大功率 38kW，轮上扭矩 890N.m，最高时速达到 120km/h。

该车采用赛事级全铝合金车架、FOC 矢量正弦波电控系统，配备前后 LED 大灯。

续航方面，该车搭载 96V 49.5Ah 三元锂电池，提供最大 100km 的续航能力（在 50km/h 匀速情况下），支持快速更换电池仓设计。

售价方面，虔途 02 MAX 官方建议零售价 39688 元，线上首发价 38688 元。

虔途 03

虔途 03 是专为城市环境设计的智慧都市踏板电摩，自研超级轮毂电机，外观设计融入“雀”元素，最高时速 86km/h，0-50km/h 加速 6.1 秒，最大功率 8kW，续航能达到 86km。

该车配有 5 英寸 TFT 智能显示屏，支持多种智能功能，如远程启动、无钥匙操作和手机互联投屏；安全配置包括双通道 ABS＋TC 牵引力控制系统。

虔途 03 官方建议零售价 12688 元，线上首发价 11688 元。

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