岚图新车 5 月 23 日亮相：“刀锋机甲”设计、细长大灯

IT之家 5 月 20 日消息，岚图汽车官博今日发布了“刀锋机甲”新 SUV 汽车预告，该车将于 5 月 23 日亮相。

在 2024 年 4 月的岚图汽车春季技术沟通会期间，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志公布了和岚图汽车合作细节：在合作车型上，将搭载华为最新发布的乾崑 ADS 3.0 系统和鸿蒙智能座舱。

目前关于这辆车的车型有两种说法，有网友认为是新款岚图 Free 汽车单电机版，也有网友认为是岚图“知音”，IT之家附两款车型参考信息如下：

新款岚图 FREE 汽车

这款新车长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。该车型所提供的单电机双驱版本，发动机最大净功率 110kW；驱动电机峰值功率 200kW。IT之家查询岚图汽车官网获悉，目前新岚图 FREE 双电机版的售价为 26.69 万元。

岚图“知音”

该车这款纯电 SUV 由岚图与华为合作打造，将搭载华为的智能座舱和智驾系统，长宽高分别为 4725/1900/1636（1653）mm，轴距为 2900mm，定位中型纯电 SUV，申报信息显示新车搭载最大功率 215/230 千瓦的单电机（宁德时代三元锂 / 磷酸铁锂）或 160/160kW 双电机（多厂磷酸铁锂）。

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