iQOO Pad2 系列平板 5 月 31 日预售：号称“PC 级性能巨幕”，外观海报公布

IT之家 5 月 20 日消息，iQOO 今日宣布，iQOO Pad2 系列成为首款 KPL 推荐平板，号称“PC 级性能巨幕”，现已开启预约。

从海报可以看到，这款新品平板将于 5 月 31 日 20 点开启预售，产品背面采用圆形相机模组，与此前发布的 vivo Pad3 Pro 外观接近。

预约界面显示，iQOO Pad 2 / Pro 机型提供蓝霆、银翼、灰晶三款配色，标准版机型提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB 等内存版本，Pro 版机型则去掉了 8GB+128GB 版本，预计后期会增加 16GB+512GB 版本。

博主 @数码闲聊站 分享了 iQOO Pad2 系列部分配置，IT之家汇总如下：

iQOO Pad2

12.1 英寸 2800*1968p 2.8K+144Hz LCD 屏幕

骁龙 8s Gen 3 处理器

10000mAh 电池 + 44W 快充

5Mp / 8Mp 镜头

无指纹解锁

iQOO Pad2 Pro

13 英寸 3096*2064p 3.1K+144Hz LCD 屏

天玑 9300 + 处理器

11500mAh 电池 + 66W 快充

Monster+8 扬声器 + 无指纹解锁 + 多设备通信共享 + USB 3.2 Gen1

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