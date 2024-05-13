vivo X100 Ultra 发布：官方称“买相机送手机”，售价 6499 元起

IT之家 5 月 13 日消息，在今晚举行的 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上，vivo X100 Ultra 手机正式发布，官方称这是 vivo 的第一款“相机”，也是 vivo 的第一款 Ultra，号称买相机送手机，售价 6499 元起：点此查看。

外观方面，vivo X100 Ultra 手机采用精细的光刻拉丝工艺，将方圆的线条淡定展开，落于 vivo 独特的浮光玻璃，保留了经典的日环云阶设计。新机提供全新钛色、深空灰、白月光三款配色。

影像方面，X100 Ultra 搭载一英寸云台级主摄，采用 vivo 独家精度跃迁技术，实现超高精度控光，综合清晰度提升 20% 以上；蔡司 T * 镀膜行业首发 GLC 纳米涂层技术，同时解决鬼影和发雾问题，可见光平均反射率小于 0.2%；1.5 度硬件防抖，综合防抖角度高达 2 度，达到专业认证标准 CIPA 4.5 级。

vivo X100 Ultra 搭载蔡司 2 亿 APO 超级长焦，拥有 2 亿像素、1/1.4 长焦大底，采用 FCD100 萤石级玻璃镜片，阿贝数 95；支持 CIPA 4.5 级防抖；还有蔡司 APO 色差控制标准，全新蔡司 T * 镀膜。支持长焦微距，20x 等效 3.4 :1 微距放大倍率；长焦人像，85mm 超高清人像，还有蓝图开发的人眼对焦算法，各种复杂角度都能精准识别对焦眼睛。

vivo X100 Ultra 还推出了“超远距长焦舞台”，号称演唱会神器、追星如开挂，蓝图影像算法综合优化过曝、失焦、饱和度溢出等各项难题；搭载蓝图影像芯片 V3+，全面优化舞台录制的各类画质问题；采用高性能麦，实现录音棚级别的录制效果；高清舞台录制达到惊人的 30 倍。

vivo X100 Ultra 视频拍摄能力多维度提升，搭载蓝图影像芯片 V3+，支持 4K 电影人像视频，4K 120fps 视频录制，4K 杜比视界。支持潜水摄影，优化潜水摄影浑浊、发绿、逆光不清晰的问题，搭配潜水壳可深潜至 40m。支持 3D 摄影，实现 3D 照片和视频拍摄能力，这些 3D 内容以专有的立体格式存储，并支持行业主流 MR 设备。

vivo X100 Ultra 新增人文街拍相机模式，重新整合拍摄交互界面，提供更效率、更专业的横屏相机，可调节光圈，零延时抓拍。全新「黑白色彩」，展现出色的阴影细节和高宽容度，在影调上还原和表达我们对世界本质的理解。同时还升级了「质感色彩」，更加个性、浓烈、直观。vivo 还推出了与斯莫格共同研发设计了非常人文复古的 FilMov 影像套装，支持快速抓拍、灵活变焦、便捷调参、自定义等。

vivo X100 Ultra 采用一块 iQOO 12 Pro 同款 6.78 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，三星 E7 发光材料，支持 120Hz 刷新率，LTPO 自适应刷新率，手动最大亮度 600nit，全局激发亮度 1600nit，局部激发亮度 3000nit，支持 1440Hz 高频 PWM 调光，10bit 色深；配合 USB 3.2 传输和 vivo 办公套件，实现拍、传、看的影像生产力全链路闭环。

vivo X100 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，支持超声波指纹识别，X 轴线性马达，支持 aptX Lossless。vivo X100 Ultra 内置 5500mAh 电池，支持 80W 快充。

vivo X100 Ultra 采用寰宇信号放大系统，整体信号强度提升 42%。低频信号强度提升 91%，同时支持网速 3 倍提升的 5.5G 网络，150m 超远 Wi-Fi 稳定连接。

vivo X100 Ultra 支持双向卫星通信，提供一键专业救援模式，一键接通蓝天救援队，还有救援黄页电话本，快速检索一键呼出。

vivo X100 Ultra 售价 6499 元起，5 月 28 日正式开售，即日起至 5 月 30 日购买 X100 Ultra，限量赠送 vivo TWS A1 Pro。IT之家附新机具体售价如下：

12GB+256GB：6499 元

16GB+512GB：7299 元

16GB+1TB（卫星通信）：7999 元

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