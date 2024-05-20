联想 ThinkPad T14p 元启版笔记本开售：AI 本地大模型、酷睿 Ultra 处理器，7499 元起

IT之家 5 月 20 日消息，联想 ThinkPad T14p 元启版笔记本电脑今日开售，该电脑集成 AI 能力，搭载联想智能 AI 助手小天商用版，拥有 Ultra5 / 7 / 9 三种处理器版本，并分为独显版和集显版，起售价 7499 元起。

该系列笔记本采用英特尔酷睿 Ultra5 / 7 / 9 处理器，CPU 支持 55W 性能释放；电脑屏幕为 14.5 英寸 3K 分辨率，亮度 430miots，支持 100% DCI-P3 色域，平均 Delta E＜1，支持 120Hz 高刷。

IT之家注：可选 2.5K 90Hz 100% RGB 350nits 亮度屏幕。

电脑支持自行拓展 5600MT/s 速率、64GB 双内存；支持自行拓展 2280 SSD、2TB 双硬盘；提供接口：

雷电 4 × 2

USB-A × 2

HDMI × 1

音频接口 × 1

RJ45 × 1

ThinkPad T14p 元启版笔记本电脑采用分离式散热，拥有 91 扇叶风扇；内置 75Whr 电池，官方称可实现 20 小时视频播放，快充 1 小时可充满 80%；配备 1.5mm 背光键盘及类玻璃材质触控板。

在 AI 功能上，ThinkPad T14p 元启版采用本地大模型，搭载联想智能 AI 助手小天商用版，支持本地化服务，拥有私人知识库功能，能够为用户提供问题解决思路，支持记录用户使用习惯和喜好，提供个性化的服务。

该系列笔记本电脑首发用户可享 5 年“无忧全保”服务，支持 5 年内设备产生性能故障、意外故障，提供不限次的免费维修和原厂备件更换服务，对于进液、跌落、挤压等意外状况，也支持免费维修。

ThinkPad T14p 元启版笔记本价格信息如下：

Ultra 5

Ultra 5-125H / 32GB / 1TB / 2.5K 7499 元（集成显卡）

Ultra 5-125H / 16GB / 1TB / 2.5K 9999 元（RTX 4050 独显）

Ultra 5-125H / 32GB / 1TB / 3K 10999 元（RTX 4050 独显）

Ultra 7

Ultra7-155H / 32GB / 1TB / 2.5K 8999 元（集成显卡）

Ultra7-155H / 32GB / 1TB / 3K 12499 元（RTX 4050 独显）

Ultra 9

Ultra9-185H / 32GB / 1TB / 3K 9499 元（集成显卡）

Ultra9-185H / 32GB / 1TB / 3K 13999 元（RTX 4050 独显）

Ultra9-185H / 32GB / 2TB / 3K 14999 元（RTX 4050 独显）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。