奇瑞星途星纪元 ES / ET 升级 EXEED OS 1.2.0：新增城市领航、记忆泊车、免唤醒语音

IT之家 5 月 20 日消息，IT之家从星途汽车官方获悉，奇瑞星纪元 ES 与星纪元 ET 迎来 OTA 升级，EXEED OS 1.2.0 版本今日正式上线。

本次升级内容包含 NEP 城市领航（Beta 版本）、HPA 记忆泊车、FCTA 等主动安全功能、全时免唤醒语音助手、AI 汽车大师、零重力座椅调节等在内的多项功能新增与优化。

星纪元 ES / ET 是奇瑞首批落地城市领航功能的车型，本次星纪元 NEP 城市领航辅助功能推送的覆盖范围包括上海 (部分区域) 和芜湖两座城市。该功能采用邀请制内测，报名成功便能正常使用。

星纪元 ES / ET 支持 HPA 记忆泊车，车辆可学习并保存用户泊车行驶路径，并可根据记忆路径，在驾驶员在车内的情况下由系统控制车辆，并沿记忆路径完成泊车任务，单车最多可以记忆 10 条路线，单条路线最长 2km。后期还将通过 OTA 实现跨楼层、跨室内外功能的持续进化。

星纪元 ES / ET 同步上线 FCTA 前方交通穿行预警功能，该功能可以在车辆两侧形成安全预警区域，当车辆低速前进，向前驶出停车位或者经过交叉路口等类似场景时，当预测自车与前方穿行的目标障碍物有碰撞风险，并在可能发生碰撞风险时发出警告信息，提醒驾驶员制动，有效避免鬼探头的风险。

星纪元 ES / ET 基于搭载的 Lion AI 大模型，将用车助手升级为 AI 汽车大师，通过自然语言交互、智能问答等方式实现整车功能介绍、配置查询、故障咨询、操作介绍及智能引导、维保预约、道路救援串联等多项用车需求服务。

星纪元 ES 还优化升级了全时免唤醒语音功能，主驾无需再通过“你好，星途”等固定唤醒词即可进行对话和语音控制功能。全面覆盖电话、导航、畅听、应用控制、车辆控制、本地设置和信息服务等多项功能。

此外，星纪元 ES 还新增电动尾翼记忆功能，星纪元 ET 纯电版新增 HUD 高度自动调节功能，实现 HUD 画面高度根据人眼位置自动调节，星纪元 ET 增程版新增副驾零重力座椅多向调节。

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