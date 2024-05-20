相关政策松动，台积电有望使用更多核电来制造芯片

IT之家 5 月 20 日消息，科技媒体 wccftech 报道称，台积电有望使用核电，以缓解当前制造芯片过程中的用电压力。

现任经济部部长郭智辉认为核能是一种清洁能源，行政院成员表现出修改现行法律的意愿。根据电力公司 TaiPower 公布的数据，核电在台湾地区能源结构中所占比例不到 7%。郭智辉表示如果推行核电的方案得到公众支持，将改变核能在岛内电力结构中所占比例规定。

IT之家今年 3 月报道，代工行业龙头台积电今年用电量将超 300 亿度，将成为唯一适用 25% 电价涨幅的半导体企业。根据计算，此次电费调整对台积电毛利率的影响约 0.14%。

台积电方面表示，尊重相关电价调整决定，长期毛利率目标保持 53% 以上不变。作为参考，去年四季度台积电的毛利率正好是 53%。

此外台积电还称其在 2022 年累计实现节能 13%，年节电量新增 7 亿度。台积电正逐步提升可再生能源用量，目前已超 12%，海外子公司目标实现全可再生能源运营。

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