国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金发布，目标规模 10 亿元

IT之家 5 月 20 日消息，脑机交互与人机共融海河实验室（以下简称脑机海河实验室）官方微信消息，脑机海河实验室在 5 月 18 日举行合作签约仪式暨成果发布会，集中发布多项签约、揭牌合作项目。

国内首个面向脑机接口产业发展的专项基金 —— 脑机海河实验室基金正式发布。基金目标规模 10 亿元，由脑机海河实验室、滨海高新区管委会、河西区政府、中电数据服务有限公司、天津市海河产业基金、天津合盈资产管理有限公司等合作设立，旨在建立“科学家＋企业家＋政府＋投资人”的投资模式，撬动社会资本支持脑机全产业链发展。

事件相关电位仪是用于采集人脑在认知过程中神经电生理变化的基础设备，是发展无创脑机接口技术的关键基座系统。为实现我国脑机接口关键技术自主可控，会上，脑机海河实验室孵化的科技型企业 —— 燧世（天津）智能科技有限公司，与中电云脑（天津）科技有限公司联合发布了首款全国产高性能事件相关电位仪“神工 — 神关”。

该仪器搭载了团队最新研发的第二代“脑语者”国产 8 通道 24 位高精度脑电采集芯片，拥有完全自主知识产权，与目前常见商用芯片完全兼容，可实现头皮脑电信号的高精度采集。“神工 — 神关”国产高性能事件相关电位仪可提供覆盖“刺激 — 采集 — 分析”的脑机接口全链条核心功能，支持视觉、听觉、触觉多模态事件刺激，为脑机接口产品大规模应用提供重要支撑。

IT之家注意到，脑机海河实验室牵头，联合京津冀国家技术创新中心、中国电子、中国兵器工业、中国航天科工、中国通用技术、中国联通、新兴际华、上海联影、中国远大等近 40 家高校院所和企业机构，发起成立的京津冀脑机交互与人机共融产业联盟，也于会上正式揭牌。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。